Pulno.com udostępnia użytkownikom szereg zaawansowanych funkcji, które są unikalne na obecnym rynku. Nie tylko znajduje błędy i problemy na stronie internetowej, ale potrafi też monitorować zmiany, które wprowadzają na niej użytkownicy. Jeżeli do edycji strony ma dostęp więcej niż jedna osoba, bardzo łatwo o niezamierzone modyfikacje. Pulno Monitoring wykryje te zmiany i pozwoli utrzymać kontrolę nad stroną internetową. Narzędzie potrafi zidentyfikować 100 różnych parametrów w tym: wydajność, niedziałające linki zewnętrzne i wewnętrzne, niedziałające grafiki, brak alternatywnych opisów grafik, poziom linkowania oraz problemy dotyczące treści. Pulno, wyposażone jest w Analizator Unikalnych Treści, który sprawdza duplikaty zarówno w obrębie samej strony, jak i w internecie. Do każdego błędu dołączona jest informacja o sposobie jego rozwiązania czytelna zarówno dla profesjonalistów jak i dla osób, które w tematyce SEO nie mają dużego doświadczenia. Wykaz wszystkich błędów można pobrać w formie wygodnego i przejrzystego raportu gdzie również znajdują się odnośniki do uwag i wskazówek jak poradzić sobie z danym zagadnieniem.







- Pulno jest odpowiedzią na skomplikowane narzędzia wymagające dużej wiedzy technicznej. Tworząc Pulno skupiliśmy się na przejrzystym wyjaśnianiu problemów i opisaniu rozwiązań zgodnie z wytycznymi Google. Do tej pory nie było tak rozbudowanych narzędzi dostępnych w języku polskim, które skutecznie pomagają optymalizować strony internetowe.- przekonuje Jacek Wieczorek, współtwórca Pulno.







Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i możliwości monitorowania zmian wprowadzanych na stronie, Pulno jest unikatowym narzędziem na polskim rynku. Intuicyjna obsługa i przejrzystość wykonania oraz formy podpowiedzi sprawiają, że sprawdzi się zarówno w rękach doświadczonych użytkowników jak i osób, które swoją przygodę z SEO dopiero zaczynają.









***

O Datafic

Datafic ma w swoim portfolio kilkanaście projektów internetowych docierających do użytkowników, liczonych w milionach odsłon miesięcznie, na całym świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wydajność techniczną serwisów oraz optymalizację pod kątem wyszukiwarek.